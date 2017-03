Nuuk-fest gav 167.319 kr. til anbragte børn

Torsdag d. 30. marts overrakte Ladies Circle 72 en check på 167.319 kr. til Meeqqat Ikiortigit – Red Barnet Kalaallit Nunaat. Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse.

Pengene vil gå til projektet ”Alle børn har ret til et hjem”. Et projekt, der har til formål at fremme anbragte børns udvikling ved at understøtte og vedligeholde en positiv og kontinuerlig kontakt til de biologiske forældre under anbringelsen.

Glade for mad og drikke

Beløbet blev indsamlet til Ladies Circle 72’s årlige Charity Dinner afholdt i februar måned. Takket være Nuuks festglade mennesker og aktive erhvervsliv nåede indsamlingen op på 167.319 kr. Gæsterne til middagen betaler 550 kroner for spisning og heraf går 200 kroner til donationer.

- Meeqqat Ikiortigit er taknemlige over erhvervslivets store engagement og civilsamfundets aktive rolle i at fremme anbragte børns vilkår. Takket være deres store indsats kan Meeqqat Ikiortigit nu se frem til en styrket indsats på området, oplyser Red Barnet.