Nuuk får stort lavprishotel

Det er Polarbo A/S, der også ejer Hotel Hans Egede-bygningen, der vil bygge det 108 værelses store hotel.

Støbeskeen

- Overvejelserne vedrørende det nye hotel har været i støbeskeen de seneste fire år. Første gang da London Mining skulle til Nuuk. Det skete imidlertid ikke, og samtidig blev vilkårene væsentligt forringet, da man ændrede afskrivningsreglerne, og mange projekter i Grønland blev sat på standby”, fortæller bestyrelsesformand for Hotel Hans Egede A/S, Helge Tang, der også er direktør for Polarbo A/S.

I en pressemeddelelse oplyser selskabet, at hotellet vil basere sig på billige priser, lækkert design og e central beliggenhed. Juhl & Tang tager første spadestik til byggeriet i foråret 2018, og forventer at åbne den 1. marts 2020 på den grund i Nuuk, hvor Atuagkat og Brillehuset lå placeret midt i Nuuk - lige over for kirkegården ved Hans Egede Kirken.

Lufthavn og turisme

- Vedtagelsen af den nye landingsbane i Nuuk, og de perspektiver det giver for øget turisme og vækst i hovedstaden, er tiden moden til at bygge et nyt hotel i Nuuk, siger Helge Tang ifølge pressemeddelelsen.

Den nye lufthavn i Nuuk er en af de væsentligste årsager til det nye hotel. Den nye lufthavn kommer til at fjerne flaskehalsen, og gør det muligt at få hurtig adgang til Nuuk og resten af Grønland, mener initiativtagerne, der også peger på, at hovedstaden har fået en helt anden turismeprofil, der er med til at skabe et behov for flere hotelværelser i byen.

Hotelværelser fra 799 kroner

Lavprishotellet med de 108 funktionelle værelser er inspireret af ”Wake-up” konceptet fra Danmark, hvor kvalitet, design og pris er vigtige faktorer.

- Det nye hotel kommer til at sælge sine værelser til priser fra 799,- pr. overnatning, fortæller Helge Tang. Han forklarer også, at det naturligvis i et vist omfang kommer til at konkurrere med det eksisterende hotel, men dog med et andet koncept.

De to hoteller - Hotel Hans Egede og HHE Express - vil komme til at råde over 264 værelser og 20 hotellejligheder.