Nuuk får ny lystbådehavn til januar

Allerede i januar forventer Mike Høegh, at den første bro skal etableres, men forud skal alle både i den nuværende naturhavn fjernes. Kommunen har sat skilte op, der har forklaret bådejerne, at de skal væk inden årets udgang.

Går i gang i januar

- Primo januar går vi i gang med placere den første bådebro i vandet, oplyser Mike Høegh, der ejer Masik, en mangfoldig virksomhed, der tllbyder marine transport, bjærgning, dykning, marine konstruktioner og entreprenør arbejde, til Sermitsiaq.AG.

Efterhånden som der er efterspørgsel efter bådpladser vil flere bådebroer blive anlagt. Mike Høegh regner med, at der skal være tre til fire bådebroer i alt af en længde på 80 meter.

- Vi vil faktisk etablere bådebroer af stål, der kan være i vandet hele året rundt. Desuden er det meningen, at der skal være eltilslutning ude på broerne, så bådene har adgang til elektricitet direkte fra bådpladsen. Lige som vi kender det fra andre lystbådehavne i Europa, fortæller Mike Høegh.

Det er meningen, at Nuuk Oil, der allerede er etableret nær den kommende lystbådehavn, skal stå for driften. Her vil der være åbent hver dag.

Lagerbygning

Han er allerede i gang med at lave en lagerbygning, hvor man kan opbevare tekniske ting og elementer til bådebroerne.

- Jeg har folk, som ikke har meget at lave om vinteren. For at udnytte arbejdskraften er vi allerede i gang med at støbe fundamentet til bygningen, forklarer Mike Høegh.

Han oplyser, at prisen for at leje en bådplads vil ligge på linje med de øvrige lystbådehavne i byen. Der er allerede en del, der er blevet skrevet op til en plads. Endnu mangler man at have it-systemet på plads hos Nuuk Oil, der skal administrere den nye opgave.

Attraktivt midtpunkt

Formanden for Udvalg og Miljø, Malene Lynge (IA) siger om den nye lystbådehavn:

- Vi har set frem til, at området endelig bliver udviklet. Jeg tror, at den nye lystbådehavn kan blive et attraktivt midtpunkt i bydelen til glæde for både beboerne og sejlerfolket, siger Malene Lynge til Sermitsiaq.AG.