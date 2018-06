Nunavuts premierminister er blevet væltet

Walter Turnowsky Torsdag, 14. juni 2018 - 14:50

Nunavuts premierminister Paul Quassa er netop blevet mødt af et mistillidsvotum. Det skiver CBC North.

16 medlemmer af parlamentet stemte for mistillidsdagsordenen, to ud over Quassa selv i mod og to undlod.

Dermed er Paul Quassa ikke længere premierminister i Nunavut.

Paul Quassa er blevet beskyldt for at frådse med offentlige midler samt for en egenrådig ledelsesstil.

Det er blot syv måneder siden, at han i november blev valgt til premierminister.

Normalt bliver alle ministre i Nunavut underkastet en midtvejsevaluering. Men for Paul Quassas vedkommende skete det altså allerede efter blot syv måneder.

Der er ingen politiske partier i Nunavut og der er tradition for, at de 22 medlemmer af parlamentet leder landet i konsensus. Flere mente, at Paul Quassas ledelsestil ikke stemte overens med dette konsensusstyre.

Det er første gang, at en premierminister i Nunavut bliver mødt af et mistillidsvotum.