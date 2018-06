Nunavut har fået sin egen superhelt

Walter Turnowsky Torsdag, 28. juni 2018 - 16:49

En ny superhelt har set dagens lys - hun stammer fra Nunavut og bærer navnet Amka Aliyak a.k.a. Snowguard. Det fortæller CBC News.

Amka er en Inuk-teenager fra Pangnirtung i Nunavut. Hun har evnen til at skifte skikkelse og antage træk fra dyr.

Det var Jim Zub fra Marvel, der fik ideen til karakteren. Så snart han havde fået ideen tog han kontakt til Inuk-filmskaberen Nyla Innuksuk, så de sammen kunne skabe karakteren.

- Jim tog kontakt inden han overhovet havde et navn til karakteren, og inden karakteren havde fået nogen superkræfter, siger Nyla Innuksuk til CBC News.

- Endnu viste vi ikke engang, at det skulle være en kvinde.

- Så ved at jeg blev taget ombord allerede fra begyndelsen tænkte jeg, 'de gør rent faktisk en indsats for at gøre det her rigtigt’.

Som enhver rigtig superhelt, er der naturligvis også udviklet en skabelsesmyte for Amka. Hun får sine kræfter, da hun gennemstrømmes af en spirituel kraft kaldet Sila.

- Nu kan hun ikke undslippe traditionerne, fordi de er blevet en del af hende, siger Jim Zub til CBC News.

- Hun kan ikke undslippe Norden, fordi den strømmer igennem hende.

For Nyla Innuksuk handler det ikke blot om et eventyr- og fantasiunivers. Hun trækker i høj grad på sin egen erfaringer og sin søgen efter identitet.

- Det er i denne tid vigtigt for oprindelige folk, at have stærke, kvindelige rollemodeller, siger Nyla Innuksuk. Hun henviser blandt andet til de dræbte og forsvundne kvinder blandt Canadas Inuit.

- Så en pige i en stærk rolle, hvor hun kæmper mod skurkene, sender et stærkt budskab, mener hun.

Amka dukker første gang op i den seneste udgave af The Champions Vol. 2.