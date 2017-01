Nunavut-designer laver sælskinds-stiletter

På Baffin Island kæmper en ung canadisk kvinde på opsigtsvækkende og utraditionel vis for markedsføring af sælskind.

Designeren, der kalder sig ENB Artisan og bor i Iqaluit, Nunavut, laver nemlig sælskinds-stiletter.

Læs også: Kendt pelsdesigner må ikke bruge sit eget navn

- Sælskind er lige så vigtig for os, som det er for grønlændere, og jeg elsker at lave sko til folk, der forstår at sætte pris på sælskind som i Nunavut, Grønland og Newfoundland, siger designeren til Sermitsiaq.AG.

Hun kreerer selv de højhælede sko, og hendes design er så eftertragtet, at stiletterne bliver revet væk fra hylderne.

http://Se video: Sælskind fra Grønland til Beijing

- Jeg får aldrig lavet et lager til fx messer, da skoene altid bliver solgt ret hurtigt, fortæller designeren.

Indtil videre drømmer hun kun om, at blive fuldtidsdesigner; et fuldtidsarbejde, en datter på fire år og sy-opgaver for familien tager meget af hendes tid.

Læs også: Soriina syr sælskind med monster-energi

- Heldigvis bliver de sko, jeg når at lave, værdsat af kunderne, ikke mindst fordi de ved, hvor meget kærlighed og tålmodighed jeg har lagt i hvert eneste par, siger kunstneren, der markedsfører sit design på facebook.