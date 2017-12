Mine nummer to kommer næste år

I år var det rubinminen ved Appaluttoq, der kom igang. Og til næste år tegner alt til at anorthosit-minen nær Kangerlussuaq får gang i produktionen. Efter planen vil Hudson Ressources sejle den første ladning ud af fjorden i andet halvår af 2018.

- Vi er meget tilfreds med de fremskridt, som vi har gjort i år, siger administrerende direktør i Hudson Ressources, James Tuer til Sermitsiaq.AG.

Havnen er således blevet færdig, boligenhederne er blevet opført, fundamentet til selve fabrikken er opført og elementerne til at bygge den er sejlet derind. Havnen er således også blevet afprøvet og selv RALs største skib, Naja Arctica har kunnet lægge til.

- Vi har nu det meste af infrastrukturen på plads, så vi er meget fortrøstningsfulde med hensyn til at starte udvindingen til næste år, siger James Tuer.

Anorthosit kan bruges ved fremstillingen af glasfiber og som tilsætning til farver og coatings. På alle områder er Hudson i tætte forhandlinger med mulige aftager.

- Vi er ved at udvikle yderligere anvendelser for dette unikke materiale, som vi håber på at kunne fortælle om i starten af næste år, skriver James Tuer i en meddelelse.

Også i Departementet for Råstoffer er man optimistisk.

- Det er ikke et af de største projekter, men det vil være med til markere Grønland som mineland ude i verden, siger naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Bourup Egede (IA) til Sermitsiaq.AG.