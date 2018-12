Nukissiorfiit: Softwarerobot klarer flere dages arbejde på en time

Redaktionen Søndag, 09. december 2018 - 14:44

Robotten har allerede vundet indpas i administrationen, da den har stået sin prøve med de første rutineprægede opgaver. Planen på sigt er at aflaste rigtig mange forskellige områder af administrationen.

- Vi kan allerede se, at det virker og er effektivt. Som eksempel kan jeg nævne, at softwarerobotten har kørt flere hundrede kontoudskrifter og sendt ud til modtagere, på knap en time. Det er noget som ”i gamle dage” kunne tage flere dage, fortæller Niels T. Kronholm.

Ikke trussel for ansatte

Nukissiorfiits økonomidirektør, Claus Andersen-Aagaard er imponeret over de allerede tydelige resultater på ganske få måneder, han forsikrer om at den nye softwarerobot ikke er en trussel for de ansatte.

- Mange tror, at en robot er en trussel for de ansatte. Det er en helt forkert opfattelse og stik imod vores værdier. Derimod har robotten frigivet flere arbejdstimer i administrationen, hvilket giver os mulighed for at højne vores kvalitet, og medarbejderne kan nu bruge deres tid på at løse andre mere spændende opgaver, fortæller Claus Andersen-Aagaard.

Ifølge energiselskabet, skaber softwarerobotten rum for, at andre og mere spændende opgaver kan løftes af Nukissiorfiits medarbejdere.