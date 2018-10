Nukissiorfiit optimerer vandkraftværket i Tasiilaq

redaktionen Mandag, 22. oktober 2018 - 18:03

Vandkraft dækker en stor del af elforsyningen i Tasiilaq – det seneste år 96 procent. Det er dog Nukissiorfiits mål, at hele el- og varmeforsyningen i Tasiilaq skal dækkes af vedvarende energi.

- Derfor arbejder Nukissiorfiit på at øge produktionen af vandkraft, skriver energiselskabet i en pressemeddelelse.

Vand udnyttes mere effektivt

Nukissiorfiit har i år optimeret vandkraftværket i Tasiilaq. Der er lavet tekniske ændringer på vandkraftværket, der sikrer, at vandet udnyttes mere effektivt. Der er også installeret el-patroner - blandt andet på skolen - så vandkraften kan bruges til varme, når der er overskud til det.

Muligheder undersøges

Nukissiorfiit forbereder desuden gravearbejde i terrænet for at lede mere vand til reservoiret til vandkraftværket.

- Som et større projekt er vi i gang med at undersøge mulighederne for at etablere endnu et vandkraftværk som supplement til det eksisterende, lyder det fra Nukissiorfiit.