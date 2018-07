Nukissiorfiit vil opstille to vindmøller i Sisimiut

Redaktionen Tirsdag, 17. juli 2018 - 16:24

Det er Nukissiorfiits håb, at vindmølletyper vil kunne fungere som et bæredygtigt supplement til energiforsyningen i bygderne.

- Nukissiorfiit vil derfor efter opstillingen løbende vurdere, hvordan møllerne fungerer i vores til tider hårde arktiske klima, skriver Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.

To husstandsvindmøller

Energiselskabet oplyser, at man i første omgang vil opstille to husstandsvindmøller ved området omkring KTI Sisimiut.

- De har en højde på omkring 25 m over terræn og er relativt nemme at sætte op. Møllerne har en maksimal effekt på 25 kW og forventes at producere 80-140MWh per mølle, per år. Til de to møller etableres en arbejdsvej for opstilling og senere servicering af møllerne. Ligeledes trækkes et elkabel mellem møller og nærmeste netstation, lyder forklaringen fra Nukissiorfiit.

100 procent vedvarende energi i 2030

Møllerne skal, sammen med andre vedvarende energikilder, være med til at omstille energiproduktionen i Grønland til en mere grøn produktionsform – og forsøget skal, ifølge Nukissiorfiit, ses som et led i Nukissiorfiits strategiske arbejde for at opnå 100 procent vedvarende energi i 2030.

Hele projektet gennemføres med bistand fra KTI-Sisimiut, der vil bruge både etableringen og driften af vindmøllerne i deres undervisning af skolens elever. Ligeledes har DTU ARTEK hjulpet til med teknisk viden samt vibrationsmålinger.