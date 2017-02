Nukâka før premiere: "Jeg er glad og stolt"

- Jeg er ikke nervøs. Derimod glæder jeg mig vildt meget til at vise grønlænderne vores moderniserede version af myten, fortæller Nukâka Coster-Waldau, siddende i foyeren i Katuaq.

Det er en afslappet og smilende Nukaka, der fortæller om forestillingen, der sidste år blev opført i Hvalsø, Aalborg og Nationalmuseet i København. Og nu om få dage i Grønland.

Sangerinden og skuespilleren er stolt. Stolt over at kunne dele en flig af den grønlandske kulturhistorie med andre. Teaterstykket opføres ikke kun i Nuuk, men truppen skal videre til Upernavik (22.2.), Ilulisssat (25.2), Aasiaat (1.3.) og slutteligt i Sisimiut (4.3.).

Sommerfugle i maven

- Selvfølgelig får jeg sommerfugle i maven, og man kan mærke spændingen i kroppen, når en premiere nærmer sig, fortæller Nukâka, der styrker sig med en kop the med ikke mindre end tre thebreve i.

Travlt har det nemlig været for kvinden, der udover sin sang- og skuespilkarriere også har kastet sig ud som brobygger på den kunstneriske front.

Tre ildsjæle

Tilbage i 2014 indgik Inuit Theatre et samarbejde med Teater Solaris, som drives af de tre ildsjæle – instruktøren Sananda Solaris, Nukâka Coster-Waldau, og teatrets direktør Josef Wolfugang Nielsen. Teater Solaris har base i Hvalsø på Sjælland og får en uundværlig økonomisk støtte fra virksomheder og fonde.

Det har altid interesseret mig at være brobrygger mellem kulturer, forklarer Nukâka, der til daglig bor i Danmark.

Kulturel smeltedigel

- Sananda er dansk-iraner, Josef er dansk-afrikaner og jeg bidrager med mit dansk- grønlandske. En spændende kulturel smeltedigel at være en del af, siger Nukâka.

Nordboernes udslettelse

Musikteaterstykkets omdrejningspunkt kræver, at man skruer tiden 600 år tilbage, hvor inuit-myten beskriver udslettelsen af nordboerne, der må flygte sydover til Aluk.

Instruktøren beskriver musikteaterstykket på følgende måde:

- Fortællingerne handler ikke om stolthed, men om sorg over at måtte ty til vold for at sikre egen overlevelse. “Under Uvidenhedens Mørke “ beskrives essensen af Inuitsjælen og kompositionen rammer forestillingen ind på en måde, der forener fortid, nutid og fremtid.

Melodier om-arrangeret

Nukâka uddyber:

- At modernisere en 600 år gammel fortælling, som Villads Villadsen tilbage i 1965 lavede digtet ”Qasapis sidste dage” over, har været en meget spændende proces, fortæller Nukaka, der også har om-arrangeret og produceret nogle af de melodier, som Ole Kristiansen har komponeret.

I Hans Lynge-salen øver og øver truppen forud for premieren på onsdag. Forestillingen bliver vist i Nuuk onsdag, torsdag og fredag, før truppen skal videre til næste grønlandske destination.

Sminken kalder

Før Nukâka skal ind backstage for at sminke sig til prøven, fastslår hun, at premieren på kulturhusets 20 års jubilæumsdag er ganske særlig for hende:

- For 20 år siden, da kulturhuset åbnede, var jeg konferencier. Som tiden dog går, smiler den travle sangerinde og skuespillerinde.