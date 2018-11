Novo-millioner på vej til Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 27. november 2018 - 09:49

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har netop godkendt et visionsoplæg, der skal munde ud i at forbedre indsatsen for den almene sundhed og livskvalitet med fokus på diabetes, kronisk lungesygdom (KOL) og hjerte-kar-sygdomme.

Løft på flere planer

- Det er vores ambition, at det nye tiltag skal løfte både behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse inden for diabetes og relaterede livsstilssygdomme til gavn for de grønlandske borgere, siger Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, i en pressemeddelelse.

- Med enighed om rammerne for en vision kan vi nu arbejde videre med en implementeringsplan, hvori projektet konkretiseres, siger Lars Rebien Sørensen.

Novo Nordisk Fonden Fonden har siden 2010 uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Forventningen er, at Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden i 2020 kan godkende den endelige plan, hvorefter en bevilling vil tilfalde projektet.

Sigtet er at etablere et nybygget ambulant videns- og kraftcenter i Nuuk i tilknytning til Dronning Ingrids Hospital.

Nye behandlingstilbud

Oplægget omfatter også udvikling af nye behandlingstilbud til børn og voksne, styrkelse af tidlig opsporing, forebyggelse, forskning og tværsektorielt samarbejde samt uddannelse af både borgere med diabetes og relaterede livsstilsygdomme, og sundhedspersonale, fremgår det af pressemeddelelsen.

Der har været en del aktører, som har været med til at udvikle det spændende visionsoplæg. Ud over Novo Nordisk Fonden og Sundhedsvæsenet har sundhedsdepartementet og finansdepartementet været involveret samt Grønlands Center for Sundhedsforskning.

- Naalakkersuisut ser frem til et stort løft af diabetes- og livsstilsområdet, som først og fremmest vil komme borgerne til gode, men som også kan medføre en væsentlig styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen.

Hele landet omfattet

- Det har været vigtigt for Naalakkersuisut, at hele landet er omfattet af planerne, således at alle borgere med behov får et sundhedstilbud af høj kvalitet. Vi forventer, at erfaringerne fra arbejdet med at udvikle og forbedre livsstilsområdet kan være med til at styrke andre områder i Det grønlandske Sundhedsvæsen, siger Martha Abelsen.