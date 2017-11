Norsk leksikon møder kritik for at sløjfe ordet indianer

I Norge har det Store norske leksikon valgt at droppe ordet "indianer" i en række artikler. I stedet skriver leksikonet nu "urbefolkning" eller den konkrete folkebetegnelse - eksempelvis inka eller sioux.

Det har fået sindene i kog i det skandinaviske land, skriver Kristeligt Dagblad.

- Alle voksne: Nu må I fortælle jeres børn, at de ikke længere må lege cowboy og indianer, skriver redaktør Tore-John Andreassen i en kommentar i Avisa Nordland.

Men helt så uskyldig er sagen dog ikke ifølge andre debattører.

I et indlæg i den norske avis VG skriver Jakob Semb Aasmundsen eksempelvis, at brugen af ord som indianer og neger er med til at opretholde fordomme.

- Den juridiske diskriminering er måske overstået, men de racistiske strukturer bliver fortsat opretholdt og reproduceret gennem vores kollektive hukommelse, anfører han.

I Norge henviser mange til, at det er krænkende at blive kaldt indianer.

Det er Daniel Abimael Skjerve Wensell, der er norsk-indianer, dog ikke enig i. Han fortæller, at det i skoletiden blev vigtigt for ham at holde fast i betegnelsen.

- Jeg tror, at kampen kæmpes bedre gennem et sprog, folk kan identificere sig med, frem for at alt skal passes ind i det politisk korrekte sprog af frygt for at støde nogen, skriver han i et indlæg på NRK's internetside.

Hos leksikonet har de seneste dage været hektiske. Nyheden om det ændrede sprogbrug havde op til weekenden medført over 10.000 Facebook-kommentarer og andre henvendelser, fortæller chefredaktør Erik Bolstad.