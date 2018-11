Norsk krigsskib til milliarder synker

Ritzau Tirsdag, 13. november 2018 - 12:07

Nogle af de trosser, der har holdt det norske krigsskib "KNM Helge Ingstad" stabilt siden det i sidste uge kolliderede med et tankskib, er tirsdag morgen røget. Skibet er derfor næsten sunket ned under vandoverfladen.

Det er næsten kun radartårnet på skibet, der fortsat stikker op fra vandet.

Det viser billeder fra stedet.

Det norske forsvar oplyser tirsdag, at det agter at bjerge skibet.

Til den norske avis VG oplyser Kystverket, at myndighederne tirsdag formiddag arbejder på at få et overblik fra luften over situationen.

- Vi fik et varsel i morges klokken 06.17 om, at det (skibet, red.) ligger dybere i vandet, og der er flere trosser, der er røget, så det er sunket yderligere, siger Pål Are Lilleheim, der kommunikationsrådgiver i Kystverket, til VG.

Fregatten "KNM Helge Ingstad" kolliderede i sidste uge med et tankskib ved navn "Sola TS" i indsejlede til Stureterminalen nær Bergen.

Krigsskibet er af nyere dato, og det har kostet den norske stat flere milliarder norske kroner.

Tirsdag har chefen for Norges flåde, Sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes, oplyst, at skibet nu skal bjerges.

- Vores mål er at begrænse skaderne i den grad, de er til at begrænse. Vi kommer til at bjerge fartøjet, få det op og så tage det med til Haakonsvern (flådestation i nærheden, red.), siger han.

At trosserne har givet op natten til tirsdag har forøget skaderne på skibet, fortæller Håvard Mathiesen, der er chef for det sikringsarbejde, som styrelsen for Forsvarsmateriel laver.

- Fartøjet ligger dybere, end det gjorde i går. Der er større materielle skader, end den situation vi havde i går. Men det er for tidligt at sige noget om, hvor store skaderne er, siger han.

Helge Ingstad deltog i den store NATO-øvelse Trident Juncture, hvor 50.000 personer, 65 skibe, 250 fly og mere end 10,000 køretøjer deltog. Deltagerne kom fra 31 forskellige lande.