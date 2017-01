Norges kirke åbner døren for homoseksuelle

En langvarig strid i den norske kirke når mandag sit klimaks.

På den årlige samling i kirkens øverste organ, Kirkemødet, ventes der at blive vedtaget et nyt vielsesritual, som skal slå fast, hvilke ord og tekster præster skal bruge, når de vier homoseksuelle.

Dermed vil personer af samme køn fra 1. februar kunne blive gift i kirken.

Spørgsmålet om at lade homoseksuelle få en kirkelig vielse har de seneste år ført til heftige diskussioner i religiøse kredse. Nu håber Kristin Gunleiksrud Raaum, der leder Kirkemødet, at man kan lægge låg på sagen.

- Rigtig mange har givet udtryk for, at de er glade for, at denne sag bliver løst, og at der bliver truffet en beslutning. Mange har udtrykt håb om, at vi ikke længere skal bruge så meget energi på denne sag, siger hun til nyhedsbureauet NTB.

Samtidig er Kristin Gunleiksrud Raaum dog bevidst om, at modstandere af homovielser vil fortsætte deres kamp.

Beslutningen om at tillade vielser af homoseksuelle blev truffet i april sidste år. Her blev der givet mandat til, at Kirkemødet i 2017 skulle komme frem til et nyt vielsesritual.

Siden har nordmænd meldt sig ud af kirken i hobetal. Ifølge NTB vendte 41.400 personer ryggen til kirken sidste år. Blot 3200 meldte sig ind.

Den store kirkeflugt skyldes dog også, at det i august blev gjort nemmere at melde sig ud af kirken via nettet.

Trods den heftige kritik opfordrede Kristin Gunleiksrud Raaum i en tale torsdag til, at kirken officielt undskylder over for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Kirken har bidraget til at øge deres følelse af skam, mener hun.

- Det er påkrævet i en helingsproces. Den såredes fortvivlelse, sorg og raseri må anerkendes, lød det fra Raaum, der ifølge NTB blev mødt af applaus fra deltagerne på mødet.

Det nye vielsesritual vil komme til at minde meget om det eksisterende, som også fortsat vil kunne bruges. "Som mand og kvinde skabte han dem" - som står skrevet i Første Mosebog - passer dog dårligt, når parret er af samme køn.

Derfor får præsterne fremover mulighed for at benytte andre bibelvers.

- Versene lægger stor vægt på, at ægteskabet er en relation mellem to mennesker og understreger betydningen af kærlighed, siger Kristin Gunleiksrud Raaum.

Som heteroseksuelt par vil man også kunne bede præsten om at benytte det nye ritual. Det har været vigtigt, at der ikke blev tale om et slags "ekstra" ritual kun for folk af samme køn, påpeger hun.

Præsterne vil have mulighed for at nægte at vie homoseksuelle. Men uanset hvad vil et par kunne blive gift i den kirke, som de ønsker.

Danmark har tilladt kirkevielser af homoseksuelle siden 2012.

