Norges håndboldherrer skriver historie i stort VM-drama

For første gang i historien er Norges mandlige håndboldlandshold klar til at spille finale ved VM.

Det historiske resultat blev sikret fredag aften i Paris efter et vildt drama, da Norge vandt VM-semifinalen over Kroatien med 28-25.

Det skete efter forlænget spilletid.

Kroatien kunne have afgjort kampen i sidste sekund af den ordinære kamp, men TTH Holstebro-målmand Torbjørn Bergerud reddede et straffekast ved stillingen 22-22.

Det var afgørende for, at Norge kunne vinde kampen og sikre den første medalje ved VM nogensinde.

Norge havde før kampen revanche til gode i forhold til to ærgerlige nederlag, som holdet indkasserede mod kroaterne sidste år.

Ved EM i Polen for et år siden vandt Norge ganske vist over Kroatien i gruppespillet, men i kampen om bronze tog kroaterne revanche og vandt.

Tre måneder senere mødtes de to hold i Herning i OL-kvalifikationen, og her vandt Kroatien den afgørende indbyrdes kamp om en billet til legene i Rio.

Ved den lejlighed storspillede Ivan Stevanovic i målet, og det må have givet bange anelser for nordmændene, da den kroatiske målmand efter fem minutter af semifinalen snuppede et straffekast fra Aalborg Håndbolds Sander Sagosen.

På det tidspunkt havde Norge ikke scoret, og der skulle gå otte minutter, inden Skjern Håndbold-stregspilleren Bjarte Myrhol fik reduceret til 1-2.

Kroaterne var ovenpå i begyndelsen af kampen i Paris, men fra stillingen 1-4 begyndte der at komme mere snit over nordmændenes spil.

Norge fik gang i kontraspillet over for de tunge kroater, og efter 16 minutter fik HC Midtjyllands Espen Lie Hansen udlignet til 6-6 med sin tredje scoring.

Norge gik til pause med en føring på 12-10, og et historisk resultat var under opsejling.

Midtvejs i anden halvleg var billedet dog ændret, blandt andet fordi Kroatien fik dæmmet op for Norges kontramaskine.

Det så sort ud for Norge, da Sander Sagosen ved stillingen 18-16 til Kroatien misbrugte endnu et straffekast.

Kampen bølgede frem og tilbage, og tre scoringer senere førte Norge 19-18, inden Kroatien, der tog sin målmand ud i angrebssekvenserne, slog igen og førte 22-20 fem minutter før tid.

Der var nerver på fra begge hold i slutfasen, og bagud 21-22 tog Norges landstræner, Christian Berge, timeout med lidt over et minut tilbage af kampen.

Et minut før tid hamrede Sander Sagosen udligningen i mål, men kroaterne fik mulighed for at sikre sejren.

I de sidste sekunder af anden halvleg blev kroaterne tildelt et straffekast, men TTH Holstebro-målmand Torbjørn Bergerud reddede straffekastet fra Zlatko Horvat og tvang kampen ud i forlænget spilletid.

Kroaterne kom foran med to mål i forlængelsen, men Norge slog tilbage, og Bjarte Myrhol slog sejren fast med kampens sidste scoring.

Norge spiller VM-finale mod Frankrig søndag i Paris, mens Kroatien allerede lørdag skal møde Slovenien i kampen om bronze.

Norge og Frankrig mødtes også i gruppespillet ved VM, hvor de franske favoritter vandt 31-28.

