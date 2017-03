Norge vipper Danmark af pinden og er nu verdens lykkeligste

Norge overtager Danmarks plads på listen over verdens lykkeligste lande.

Det er den nyeste rapport med titlen Verdens Lykkelighedsrapport 2017 udgivet af Sustainable Development Solutions Network (SDSN), der kårer verdens lykkeligste folkefærd.

Danmark har toppet listen flere gange - deriblandt sidste år.

Det globale initiativ blev lanceret af FN i 2012, og det har til formål at promovere lighed og tillid.

Generelt er det landene på den nordlige del af kloden, der er blandt de lykkeligste.

I den anden ende af listen ligger den nederste del af Afrika efterfulgt af uroplagede nationer som Syrien og Yemen.

- Lykkelige lande er dem, der har en sund balance af traditionel velstand, social kapital, forstået som en høj frekvens af tillid til samfundet, lav ulighed og høj tiltro til regeringsapparatet, siger Jeffrey Sachs, direktør for SDSN.

Efter Norge følger Danmark, Island, Schweiz, Finland, Holland, Canada, New Zealand, Australien og Sverige.

I bunden ligger Sydsudan, Liberia, Guinea, Togo, Rwanda, Tanzania, Burundi og Den Centralafrikanske Republik.

USA er nummer 14. Tyskland befinder sig på en 16.-plads. Storbritannien er nummer 19, mens Frankrig ligger som nummer 31.

Ranglisten er baseret på seks konkrete faktorer: bnp per indbygger, forventet levealder uden sygdom, frihedsgrad, social støtte, grad af generøsitet og fraværet af korruption i stat eller erhvervsliv.

De nederste lande på listen scorer typisk lavt på alle seks parametre.

Jeffrey Sachs siger, at han ønsker, at nationer vil følge eksemplerne fra De Forenede Arabiske Emirater, der har udpeget en minister for lykke.

- Jeg ønsker, at regeringer vil måle på dette, diskutere det og analysere det. Jeg håber, at de vil forstå, når de har gjort noget, der trækker den forkerte vej, siger han.

/ritzau/Reuters