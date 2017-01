Nordmænd sure: Slå ulvene ihjel

Norges regering er kommet i uvejr hos lokalpolitikere og landmænd for at skåne ulve trods for stor bestand.

Flere busser med ulvemodstandere er onsdag rejst til Oslo for at deltage i en demonstration mod regeringens seneste tiltag om de skarptandede dyr.

Fire flokke ønskes udryddet

Den norske regering har besluttet ikke at udrydde fire ulveflokke til stor frustration for mange.

I busserne sidder jægere, landmænd og lokalpolitikere. De vil demonstrere for en "demokratisk forvaltning af ulvene".

Repræsentanter for modstanderne af ulve skal møde klimaminister Vidar Helgesen.

Modstanderne vil samles foran Stortinget, hvor blandt andre Knut Arne Gjems, leder af Norges jæger- og fiskerforbund i Hedmark, skal tale.

Ulveforlig

Demonstrationen afsluttes, mens Helgesen samler partierne i et ulveforlig til møde klokken 14.

Klimaministeren står fast på sin beslutning.

- Vi har ikke grundlag for at tillade at nedbringe bestanden. Vi skal drøfte andre tiltag, siger klimaministeren.

Den norske minister ophævede kort før jul en beslutning om at fjerne 32 ulve. Årsagen var, at Stortingets fastsatte mål for bestanden var overskredet.