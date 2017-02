Hvad har nordlys og spritkørsel med hinanden at gøre?

Det islandske medie Iceland Monitor refererer flere medier for to hændelser på halvøen Reykjarnes, hvor en politipatrulje troede, at de havde afsløret to bilister i spirituspåvirket tilstand.

Kørslen var så slingrende, at betjentene måtte stoppe bilerne.

Ædru bilister

Det viste sig i midlertid, at bilisterne var ædru, men i stedet optaget af det smukke nordlys, der florerede over den islandske himmel. Og det gik ud over kørslen.

Efter en snak med bilisterne fik de det gode råd af betjentene, at de skulle parkere bilen, hvis de ville nyde synet af nordlys.