Nordkorea: Trump og Kim Jong-un underskriver "historisk" dokument

Ritzau Tirsdag, 12. juni 2018 - 04:47

USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har underskrevet et fælles dokument foran pressen på et hotel i Singapore.

Kim Jong-un kalder dokumentet "historisk" og siger, at "verden vil se en enorm forandring".

Ingen af de to ledere har umiddelbart oplyst, hvad dokumentet indeholder. Trump bebuder dog et nyt pressemøde inden for kort tid - klokken 14.30 lokal tid (klokken 05.30 grønlandsk tid).

- Vi mødes igen, sagde Trump efter underskrivelsesceremonien.

- Vi kommer til at mødes mange gange, siger den amerikanske præsident.

Adspurgt om de to er blevet enige om en atomnedrustning på den koreanske halvø, svarer Trump:

- Den proces begynder vi på meget, meget snart.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har ifølge AFP forpligtet sig til at gøre Den Koreanske Halvø "fuldstændig atomvåbenfri" i den fælles erklæring fra topmødet.

Dokumentet, som præsident Donald Trump og Kim underskriv tirsdag, taler samtidig om etablering af nye relationer mellem USA og Nordkorea, hvor amerikanerne giver nordkoreanerne sikkerhedsgarantier."

På pressemødet siger præsidenten også, at han "helt sikkert" vil invitere Kim til Det Hvide Hus.

Ifølge Kim Jong-un er han og Donald Trump blevet enige om at kigge fremad.

- I dag har vi haft et historisk møde, og vi har besluttet at lægge fortiden bag os og underskrive et historisk dokument, siger den nordkoreanske leder.

Trump og Kim Jong-un gav hinanden hånden og sagde farvel uden at have tolke ved deres side, da topmødet sluttede.

Tidligere tirsdag sagde Trump, at de to har gjort "store fremskridt" under deres topmøde i Singapore.

- Der er gjort store fremskridt - det er meget positivt. Det går bedre, end nogen kunne have forventet, sagde han.

Inden tirsdagens arbejdsfrokost mødtes Trump og Kim alene i 41 minutter. Kun deres tolke var også til stede.

Mødet gik ifølge Trump "rigtig, rigtig godt".

- Vi har et fremragende forhold, lød det fra præsidenten ved middagstid tirsdag lokal tid.

På topmødet diskuterer de to ledere atomnedrustning på den koreanske halvø og mildere sanktioner mod Nordkorea.

Det sker sammen med ministre og embedsmænd fra begge lande.

Det er første gang i historien, at en siddende amerikansk præsident og en nordkoreansk leder mødes.