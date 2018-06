Nordjysk guldsmed: De grønlandske rubiner er meget fine

Walter Turnowsky Lørdag, 16. juni 2018 - 11:31

Det er en ivrig guldsmed der kommer i røret, da Sermitsiaq.AG ringer til Iben Rasmussen.

- Jeg har travlt. Jeg skal jo lave smykker med grønlandske rubiner, siger hun og bryder ud i en perlende latter.

Iben Rasmussen et netop blevet færdig med et halssmykke med rubinerne, et par ørestikker venter på at blive færdige og flere bestillinger venter på at blive produceret.

- Det har været stor interesse for de grønlandske rubiner, og folk er ellevilde med dem, når de ser dem, siger hun.

Svært at få fat i

For hende selv startede det med, at hun så et opslag fra Greenland Ruby på Facebook. Inden da havde hun hørt lidt om planerne om at udvinde rubiner. Hun likede siden for at følge med i, hvordan projektet skrider frem.

- Jeg syntes det er utroligt spændende, at man nu udvinder rubiner i Grønland. Vi er nok mange i Danmark, der føler en eller anden form for tilknytning til Grønland, Iben Rasmussen, der dog må indrømme, at hun aldrig har besøgt landet eller har nogen anden personlig relation.

- Jeg håber jo, at man i Grønland finder nogle ting, som landet kan få en forretning ud af, samt at man kan få en industri op at køre. Og det her er så det område, som jeg arbejder med. Så jeg var sikker på, at jeg skulle have fat i nogle af de grønlandske rubiner.

Det skulle nu vise sig, at det ikke var så helt ligetil. Da hun kunne se, at der nu bliver udvundet rubiner i Appaluttoq henvendte hun sig til de n sælger, som hun sædvanligvis køber smykkesten af. Men den første besked sidste efterår var nedslående - de grønlandske rubiner var ikke kommet til Danmark endnu.

Siden henvendte en gemolog (smykkestensekspert) sig til hende, og fortalte at de var på vej og han kunne skaffe dem. Men inden de kunne komme til guldsmedeværkstedet i Aalborg skulle de stadig en tur til Tyskland. Her ligger et institut, der undersøger strukturen i de enkelte ædelsten, tager deres DNA om så må sige. Dermed kan man entydig fastslå, hvilken oprindelse den har.

- Der er jo en ekstra interesse for rubinerne fra Grønland, så det er vigtigt, at man kan bevise, at de rent faktisk kommer derfra, siger Iben Rasmussen.

Har bestilt næste parti

Og nu er hun så kommet i gang med at fremstille smykkerne. Rubinsmykkerne bliver lavet på bestilling. Det foregår typisk ved at kunden kigger på rubinerne og forklare, hvad de ønsker. Herefter tegner Iben Rasmussen et forslag til smykket.

- De grønlandske rubiner er virkelig fine. Naturligvis er der forskel på kvaliteten, men de fleste er rigtig, rigtig flotte.

Guldsmeden lægger her især vægt på stenenes farve og transparens (gennemsigtighed).

Og som nævnt er også kunderne begejstret. Iben Rasmussen mener, at det nok både er stenenes udseende og fortællingen om, hvor de kommer fra.

Hun har allerede nu så mange bestillinger, at hun har bestilt det næste parti af de røde sten.