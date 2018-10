Nordatlantisk gymnasieklasse i Sisimiut

redaktionen Tirsdag, 23. oktober 2018 - 16:51

Naalakkersuisoq for uddannelse Ane Lone Bagger (S) har givet grønt lys til et forsøgsprojekt med oprettelse af en Nordatlantisk Gymnasieklasse.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

I samarbejde med Gribskov Gymnasium i Danmark, Miðnám á Kambsdali på Færøerne og Verzlunarskoli Islands i Island tilbyder GUX Sisimiut fra sommeren 2019 en 3-årig studentereksamen målrettet unge med interesse for det nordatlantiske samfund og det naturvidenskabelige-bioteknologiske felt.

Uddannelsen afsluttes i Sisimiut

- Uddannelsen sigter desuden generelt mod at forberede eleverne til videregående uddannelse, ligesom fagrækken skal sikre, at eleverne har mulighed for at søge om optagelse på en bred række af videregående uddannelser her i landet og i de andre lande, meddeler selvstyret.

Det oplyses, at undervisningen vil det første år foregå i Danmark, det andet år i både Island og Færøerne, for så at afslutte med det sidste år i Sisimiut.

- GUX Sisimiuts initiativ til og deltagelse i dette projekt vil skabe en enestående uddannelsesmulighed for både grønlandske unge, såvel som unge fra de andre lande. Ungdommen vil være med til at styrke fællesskabet mellem vore lande, siger Ane Lone Bagger ifølge selvstyret.