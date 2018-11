Nøgletal peger i den rigtige retning

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 13. november 2018 - 17:22

Vicedirektør John Jakobsen fra Grønlandsbanken er ikke i tvivl om, hvordan man skal tyde de nye kvartalstal, der dækker over nogle afgørende faktorer såsom detailhandelsomsætning, godsmængder, afregnede indkomstskatter, udlån fra banker og landskassens likviditet.

Øgede skatteindtægter

- Tallene indikerer, at det går den rigtige vej, siger John Jakobsen, selv om han understreger, at al statistik skal behandles med varsomhed.

Alene på skattebetalingen er der sket en stigning i tredje kvartal på19,5 procent i forhold til samme kvartal i 2017. Dermed landede man på over en milliard kroner alene på den post. Det har også smittet af på landskassens likviditet, som i samme periode steg med 37,4 procent, hvilket er 635 millioner kroner mere i 3. kvartal i år sammenlignet med året før.

Konjunkturtal fra Grønlands Statistik

- Det store spring i indkomstskatter er tydeligvis et udtryk for, at der er kommet langt flere i arbejde, hvilket andre statistikker jo også har fastslået, oplyser vicedirektøren.

Tæl kraner

På hans egen hjemmebane – udlån fra banker - hvor væksten i 3. kvartal udgør 12,8 procent i forhold til samme kvartal sidste år siger han:

- Det er klart et udtryk for et væsentligt højere aktivitetsniveau her i landet. Hvis du er i Nuuk kan du jo ved selvsyn se det på antallet af kraner i byen, illustrerer John Jakobsen tallet med.

Ujævnt fordelt

Han påpeger, at væksten langt fra er jævnt fordelt over hele landet.

- Det er i de større byer, hvor befolkningstallet stiger, at vi oplever en vækst, fastslår han.