Nødråb fra udsatte forældre i Qaanaaq: Ved godt de svigter børnene

Walter Turnowsky Mandag, 22. oktober 2018 - 08:14

Et rart hjem er et sted, 'hvor man spiser sammen. Man bor fredeligt sammen. Hvor man behandler hinanden godt.' Det sagde en dreng fra Qaanaaq til MIO, da børnetalsmanden besøgte byen i juni.

Som det fremgår af den netop udkomne rejserapport om besøget, så er det langt fra alle børn i byen, der har et sådant hjem.

- Det (er) vigtigt at fremhæve, at der er sårbare børn og familier i Qaanaaq, som har akut og stort behov for at få hjælp og støtte, lyder konklusionen i rapporten.

Efterlyser redskaber

Det er ikke fordi familierne ikke gerne vil give deres børn et bedre hjem, de kan blot ikke finde ud af at ændre deres liv i den rigtige retning.

- Det er også vigtigt at fremhæve, at når de sårbare familier svigter deres barn, så er de godt selv klar over, at de svigter. De efterlyser redskaber og hjælp til at kunne hjælpe sig selv og dermed deres børn. Men de oplever, at de mangler steder, de kan henvende sig for at få vejledning og rådgivning, hedder det videre.

Alkohol, spil, hash, snifning, seksuelle overgreb og vold er blandt de problemer, som børnene i Qaanaaq fortæller om.

Stor interesse

Samtidigt oplevede børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i Qaanaaq en aktiv interesse for børns rettigheder og ressourcer, som kan blive del af en løsning.

- Børnetalsmanden var specielt glad for at opleve, at hvor end MIO færdedes, mødte MIO en stor imødekommenhed og interesse for børns rettigheder blandt alle generationer. Mange borgere i Qaanaaq stoppede op på vejen og spurgte interesseret og venligt til os, hedder det i rapporten.

- MIO ser dette som et tydeligt udtryk for den store med- menneskelighed og ønsket hos familierne og alle Qaanaarmiut om at gøre det bedste for deres børn.

Sidste uge afholdt MIO et seminar for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia om rejserapporten fra Qaanaaq.