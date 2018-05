Nødråb fra Qasigiannguit: Arktisk Kommando, kom og bryd havisen

Kathrine Kruse Lørdag, 05. maj 2018 - 09:25

Havisen ved Qasigiannguit blokerer erhvervsfiskernes muligheder for at komme ud til det åbne hav ved Qasigiannguit, hvorfor erhvervsfiskeriet er ramt af den tykke havis ved byen.

Derfor kommer kommunalbestyrelsesmedlem ved Kommune Qeqertalik, Inuit Ataqatigiits Kristian Jeremiassen, med et opråb til Arktiske Kommando.

- Forsyningsskibet har sejlet ind til Qasigiannguit via en anden rute, da havisen er for tyk ved Qasigiannguit. Derfor blokerer havisen fortsat erhvervsfiskeriet ved Qasigiannguit. Arktisk Kommando, kom derfor til Qasigiannguit og hjælp os med bryde havisen ved byen, skriver Kristian Jeremiassen.

Kristian Jeremiassen oplyser, at større hellefiskefartøjer heller ikke kan komme ind til havnen i Qasigiannguit på grund af havisen ved byen.

Arktisk Kommando vil kigge på mulighederne

Presserådgiver ved Arktisk Kommando, Jette Elkjær, oplyser til Sermitsiaq.AG, at Arktisk Kommando endnu ikke har modtaget Kristian Jeremiassens henvendelse, da hans henvendelse er blevet sendt til Forsvaret og muligvis først mandag morgen vil blive videresendt til Arktisk Kommando, men:

- Når vi får den, så kigger vi selvfølgelig på hvad vi har af muligheder, fordi Forsvaret og dermed Arktisk Kommando støtter samfundet heroppe, når det er muligt i forhold til de opgaver vi laver heroppe, siger Jette Elkjær til Sermitsiaq.AG.

Jette Elkjær oplyser overfor Sermitsiaq.AG, at Arktisk Kommando ofte modtager henvendelser om hjælp. Også fra private personer.

- Hver eneste gang beder vi om, at det her anmodninger netop bliver sendt til Arktisk Kommando enten fra bygdefogeden eller fra kommunen, så vi kan være sikre på, at det er lokalsamfundets ønske at der eksempelvis skal brydes is, siger Jette Elkjær og fortsætter:

- Vi oplever nogle gange, at der er forskel på hvilke ønsker man har. Om det er jollefiskeren, der ønsker, at der skal brydes is. Mens der modsat måske er slædekuske, der ikke ønsker, at der bliver brudt is, da de ellers ikke vil kunne tage på slædeture.

