Nødråb fra Østkysten

Cirka 30 passagerer på et Air Greenland-fly fra Nuuk til Kulusuk blev lørdag morgen modtaget med den nedslående besked, at de først kunne forvente at komme til Tasiilaq tre dage senere. Det var hverken storm eller snevejr, der udsatte rejsen, men helikopteren, der flyver mellem Kulusuk og Tasiilaq, havde tekniske problemer og en reservedel skulle først fragtes til Tasiilaq, før den kunne flyve igen.

Desperat nødråb

Oplevelsen har fået demokraten Justus Hansen til at sende et desperat nødråb om, at forholdene på Østkysten ikke er i orden, og der udøves en uacceptabel forskelsbehandling. Han fastslår, at man i Nuuk aldrig havde accepteret sådanne forhold.

- Jeg ved godt, at jeg tit råber højt om, hvor skidt serviceringen er på Østkysten, men det er altså ikke noget, jeg gør for sjov. Det er noget, jeg gør, fordi jeg virkelig mener, at den forskelsbehandling, der finder sted er utilstedelig, skriver Justus Hansen i et indlæg, hvor han også beskriver den alternative rejse, som han og nogle få andre måtte begive sig ud i, fordi de ikke ville vente i tre dage.

Alternativ rute

- Heldigvis har mange års dårlig service lært os at tænke kreativt. Derfor var vi nogle af passagererne, der besluttede at hyre det lokale bådcharterfirma Siggi. De transporterede os med snescooter fra Kulusuk Lufthavn til iskanten, og sejlede os til Qenedivardii iskant, hvorfra familie, venner og bekendte stod klar med snescootere, så vi alle kunne komme frem til Tasiilaq, fortæller Justus Hansen, der sidder i kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq.

Fremragende behandling

En anden passager, som Sermitsiaq.AG har talt med, oplyser, at helikopteren tirsdag kunne flyve dem til Tasiilaq med ankomst kl. 10.15 - præcis tre døgns forsinkelse.

- Vi fik en fremragende service på det lokale hotel i Kulusuk. Men for pokkier det må have været dyrt for Air Greenland at sørge for overnatning og bespisning over så mange dage, fortæller passageren, der ønsker at være anonym.