Nødplan kuldsejlede: Air Greenland beklager…

Håbet om at få de mange juleferie-rejsende sendt hjem i løbet af den forgangne uge er mislykket for Air Greenland.

Beklager

Flyselskabet måtte sent fredag aften se sig nødsaget til at udsende en pressemeddelelse, hvor de beklager situationen for de mange passagerer, hvis tålmodighed er sat på en alvorlig prøve.

I onsdags havde Air Greenland stillet de mange passagerer i udsigt, at man kunne få dem bragt hjem inden weekenden. Vejret har imidlertid kuldkastet den nødplan, der var tilrettelagt.

Nedslående udsigt

Seneste melding er nedslående: Først på onsdag er der håb om, at man kan begynde at flyve folk ud fra Upernavik.

Utilfredsheden og frustrationerne for de berørte er forståelig, og flyselskabets kommunikationschef Katrine Hjelholt Nathanielsen har derfor udsendt følgende udtalelse:

- Det er dybt beklageligt, men vi er nødt til fortsat at bede om passagerernes tålmodighed. Vi har afsøgt alle muligheder for at indsætte ekstra kapacitet, men det kan ikke lade sig gøre. Derfor må vi afvente flyvebart vejr, og lige nu ser det ud til, at vejret først stabiliseres fra onsdag. Men vi monitorer selvfølgelig situationen hele tiden, og går i luften så snart muligheden opstår.

Uholdbart

Kombinationen af lavt hængende skyer, snefald og en mørk tid forhindrer flyselskabet i at indsætte S61-helikopteren.

- Jeg ved, at dette er en utrolig frustrerende situation for kunderne, og vi skal være de første til at sige, at den er uholdbar. Vi gør alt, hvad vi kan for at få vore passagerer frem hver dag, men når man har ventet længe, så ved vi også, at vore kunder kan komme til at tvivle, udtaler kommunikationschefen i pressemeddelelsen.

Situationen er så alvorlig, at Air Greenland må erkende, at situationen måske først er normaliseret om syv til ti dage.

- Kunderne ombookes så snart et trafikprogram bliver opsat, og får besked enten pr. mail, sms eller via opkald fra stationen. Vi beklager naturligvis de gener, som vores kunder oplever. Skulle du have spørgsmål til din rejse kan man kontakte Air Greenlands Call Center på 70 12 12, oplyser selskabet.

