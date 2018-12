Noah: Vi er gode til selvironi

Christian Schultz-Lorentzen Mandag, 10. december 2018 - 08:24

- Dansk humor går ofte ud over nogen. Grønlandsk humor er selvironisk. Sådan som man ofte oplever til kaffemikker. Jeg omtaler eksempelvis sjældent bestemte personer i mine vittigheder. Lars Løkke og Inger Støjberg er dog nævnt nogle gange.

Sådan forklarer AG-journalisten Noah Mølgaard forskellen mellem dansk og grønlandsk humor. Et emne, der ofte diskuteres på tomandshånd. Humor svinger fra kultur til kultur.

Bog-aktuel

Noah Mølgaard er aktuel med bogen ”Koor´- Hold da op, mand”, hvor han over 64 sider folder sig ud med humoristiske betragtninger på både dansk og grønlandsk.

- Vi ved ikke, hvor længe vi er på den her jord. Nu har jeg sat mine fingeraftryk på den humoristiske, grønlandske litteratur, som vi efter min mening har alt for lidt af.

Noah Mølgaard, der er kendt for sine ugentlige klumme i AG, mener selv, at hans humoristiske sans er arvegods fra hans morfar Abel Reimer, der boede i bygden Qaatsut nord for Ilulissat. Og en ny generation med evne til at fremkalde smil og latter er tilsyneladende på vej hos familien Mølgaard.

Efterfølger

- Min ældste søn Inutsiaq har masser af humor. Da vi engang var i Alaska sagde han: hvorfor går indianerne i cowboybukser, selv om de er fjender?

- Løber du aldrig tør for vittigheder?

- Jeg har mange hjemmelavede vittigheder i mine gemmer. Der er allerede nok til en efterfølger til ”Koor´- Hold da op, mand”.