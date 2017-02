Niviaq Korneliussen i anset amerikansk tidsskrift

Niviaq Korneliussen vakte hurtig opsigt i både Grønland og Danmark, da hendes debutroman 'Homo Sapienne' udkom i 2014.

Nu har også det amerikanske tidsskrift 'The New Yorker' fået øje på den den unge forfatter. Og det endda selvom kun bogens første afsnit foreligger på engelsk.

Under overskriften 'Den unge lesbiske forfatter, der blev Grønlands usandsynlige litterære stjerne (The young queer writer who became Greenland's unlikely literary star) bringer tidsskriftet et portræt af Niviaq Korneliussen.

LÆS: Niviaq Korneliussen hædret med 75.000 kroner

Den nye generation

Forfatteren af artiklen bemærker sig bogens høje salgstal i både Grønland og Danmark, og beskriver 27-årige Korneliussen, som den første af en ny generation af grønlandske forfattere, der for alvor bliver læst udenfor landet.

The New Yorker har talt med Niviaq Korneliussen over en skype-forbindelse, og fortæller blandt andet om hendes opvækst som lesbisk i Nanortalik.

LÆS: Niviaq Korneliussen missede Politikens Litteraturpris

- Jeg følte mig udenfor, fordi jeg var lesbisk. Jeg vidste det ikke rigtigt og forsøgte at skjule det både for mig selv og andre, siger hun til tidsskriftet.

'Jeg glemmer, at de kender mig'

The New Yorker hat også talt med Politikens anmelder Jes Stein Pedersen, der fortæller, at han aldrig har læst en tilsvarende bog af en ung forfatter.

LÆS: Niviaq Korneliussen: Jeg kan ikke stoppe med at skrive

I slutningen vender artiklen tilbage til det med den 'litterære stjerne' i Grønland.

- Det er ikke som at være en berømthed i Amerika, siger Niviaq Korneliussen.

- Indimellem glemmer jeg, at de kender mig.