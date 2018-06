Nivi søger orlov fra viceborgmesterpost

Walter Turnowsky Mandag, 04. juni 2018 - 08:52

En af Demokraternes toppolitikere, Nivi Olsen trænger til en pause fra Nuuk. Eller rettere, hun mener, at hendes sønner gør det. Derfor søger hun orlov fra posten som viceborgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Mine drenge har haft en mor, der har været meget væk hjemmefra. Og nu føler jeg, at det er på tide at give en masse tid tilbage til familien, og samtidig vise mine drenge, at der er andet i Grønland end Nuuk, skriver hun i en pressemeddelelse.

Nivi Olsen (D) flytter derfor i en periode til Qeqertarsuaq.

- Politik har taget hårdt på os alle sammen, og jeg kan mærke, at beslutningen om at flytte lidt væk fra de vante omgivelser i Nuuk er helt rigtig.

Hun og familien har planer om at bo i Qeqertarsuaq i et års tid.

- Børnene skal opleve et liv uden for Nuuk, og det skal være nu. Vi glæder os rigtig meget til at tilbringe familieliv i den smukke natur og til forhåbentlig at kunne forsørge os selv med grønlandsk proviant.

Nivi Olsen (D) fortsætter i Inatsisartut.