Nivi til Sara: Dine beskyldninger hører ingen steder hjemme

Torsdag, 01. november 2018 - 11:15

Nivi Olsen kan slet ikke genkende Sara Olsvigs og Aaja Chemnitz Larsens kritik mod Inatsisartut.

Her blev Inatsisartut kaldt for 'ungdomsklub' og at der er 'dårligt politisk miljø og dårligt arbejdsklima i Inatsisartut'.

- Jeg hverken kan eller skal udtale mig om, hvordan arbejdsklimaet, seriøsiteten, sagligheden og ungdomsklubsmentaliteten er internt hos IA. Det må IA virkelig selv rode med. Til gengæld kan jeg godt udtale mig om, hvordan det ser ud i Inatsisartut generelt. Min opfattelse er faktisk, at vi respekterer hinanden på tværs af partierne. Vi inviterer hinanden på besøg i partilokalerne, vi griner sammen, vi drikker kaffe sammen og vi har helt generelt et rigtig godt og respektfuldt samarbejde i de forskellige udvalg, skriver Nivi Olsen i en pressemeddelelse.

Hun har svært ved at forstå, hvorfor medlemmerne fra IA havde behov for at kritisere Inatsisartut.

- IA må rigtig gerne være kritiske over for vores politik, men at påstå, at vi er useriøse og usaglige og at vi er en ungdomsklub – det synes jeg faktisk er uforskammet, og det er da netop med til at give os politikere et dårligt omdømme i befolkningen. Det synes jeg helt ærligt ikke, at IA kan være bekendt, lyder det fra Nivi Olsen.