Nivi Olsen: - Vi skal have en debat om at legalisere hash

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 02. marts 2018 - 12:33

- Der er blevet brugt masser af penge til tolderne i kampen mod hash, men misbrugsproblemerne har vi stadig. Jeg mener, at der nu skal andre tiltag til at bekæmpe hash.

Det siger medlem af Inatsisartut Nivi Olsen (D) til Sermitsiaq.AG. Hun har bedt om en forespørgselsdebat i Inatsisartuts forårssamling om fordele og ulemper ved at legalisere hash.

Tale åbent om hashmisbrug

Hun understreger, at Demokraterne ikke har besluttet sig for, om legalisering af hash skal ind i partiprogrammet, men at partiet er åben for at debattere en legalisering.

- Der er åbenlys hashhandel forskellige steder, selv om det er ulovligt at sælge hash, og der er slet ikke tiltag nok til behandling af hashmisbrugerne set i forhold til indsatsen og behandlingen af alkoholmisbrugere. Det er på tide at tale åbent om indsatsen mod hashmisbruget, fremhæver hun.

På den baggrund er hun ikke afvisende over for at legalisere hash.

- Jeg tænker, at der i fremtiden skal være udvalgte butikker, der sælger hash. Salget skal selvfølgelig kontrolleres. Måske vil forbruget blive større blandt dem, der allerede ryger hash, men der vil være en meget større oplysning til unge om det. Og alle indtægter ved salget skal gå ubeskåret til hashmisbrugsbehandlinger og oplysning om hash, foreslår hun.

Bekæmpelse mod kriminelle

Hun er sikker på, at forbruget vil falde kraftigt blandt unge.

- De unge søger spænding, og jeg er sikker på, at hvis vi oplyser de unge om hash og cannabis, og taler åbent om hashproblemerne, så vil de unge ikke længere synes, at hash er så spændende. Den kommende generation skal have så stor viden omkring hash og følgerne af misbruget som overhovedet muligt. Jeg mener, at det vil være den rette vej frem for at tabuisere problemet, siger hun.

- Og med en legalisering kan vi bekæmpe kriminaliteten, der er en del af hashmiljøet i dag, siger Nivi Olsen.

- Kriminelle tjener styrtende mange penge ved salg. En legalisering vil fjerne det kriminelle marked og unge vil ikke gå ind i det kriminelle miljø, forudser hun.

Mennesker skal ikke kontrolleres

- Fisker du efter stemmer til det kommende Inatsisartut-valg?

- Nej, jeg vil have en åben debat og være med til at redde den kommende generation. Mit forslag er at få bekæmpet hashmisbruget. Og det er en finpudsning af partiets ideologi, hvor personer selv skal få lov til at vælge en retning i deres liv uden at blive kontrolleret, svarer Nivi Olsen.

