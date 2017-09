Nivi Olsen utilfreds med svar

Medlem af Inatsisartut, Nivi Olsen (D), stillede et paragraf 37 spørgsmål den 31. august om det offentligt ejede selskab, Neqi A/S konkurrerer med de private kartoffelavlere, som Sermitsiaq skrev om i nr. 34.

I artiklen oplyser Ferdinand Egede, at Neqi A/S avlede kartofler i direkte konkurrence med private kartoffelavlere, og at Neqi ikke ville indhandle kartofler fra de private.

I artiklen fremgår det også, at Neqis kartoffelavl blev varetaget af ægtefællen til naalakkersuisoq for landbrug, Suka K. Frederiksen. Det fik Nivi Olsen til at stille spørgsmålet, om det er korrekt, at Neqi havde sået kartofler i Tuttuut og dermed formelt og reelt var i konkurrence med private kartoffelavlere, samt om det er korrekt, at det var Suka K. Frederiksens ægtefælle, der stod for kartoffelavlen.

Svaret på hendes paragraf 37 spørgsmål kom 15. september, men Nivi Olsen mener ikke, at hun har fået svar på sine spørgsmål, skriver Sermitsiaq.

- Jeg har en følelse af, at de bare har svaret mig meget hurtigt uden at komme med ordentlige forklaringer. Kartoffelavler Ferdinand Egede sagde i artiklen, at de ikke måtte indhandle, og jeg tror personligt ikke, at det er for sjov, han siger det. Der må være noget om det, siger Nivi Olsen.

