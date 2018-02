Nivi Olsen: Tavshedspligt kan føre til dobbelt omsorgssvigt

Demokraternes Inatsisartut-medlem Nivi Olsen spørger Naalakkersuisut i et §37-spørgsmål om Naalakkersuisut vil lempe reglene for tavshedspligt i børn- og unge sager, da hun mener, at samfundet risikerer at udsætte barnet for et dobbelt omsorgssvigt, fordi institutionerne ikke må tale sammen og udveksle oplysninger.

Niva Olsen begrunder blandt andet sit spørgsmål med:

- Hvis en klasselærer har mistanke om, at et barn bliver omsorgssvigtet, og derfor indberetter dette til kommunen, så har klasselæreren ikke efterfølgende mulighed for at få at vide, hvordan sagsbehandlingen forløber, hvad der bliver gjort og om vedkommende mistanke om omsorgssvigt overhovedet var rigtig.

Og hun fortsætter:

- Det vil med andre ord sige, at man stiller klasselæreren og skolen i en situation, hvor man reelt ikke ved om kommunen er i gang med at hjælpe barnet. Dette skyldes reglerne om tavshedspligt.

Udveksling af oplysninger på tværs af faggrupper

Derfor spørger Nivi Olsen nu Naalakkersuisut om Naalakkersuisut vil tage initiativ til at ændre på lovgivningen på tavshedspligt-området, så det kan blive tilladt for offentlige institutioner at udveksle oplysninger i sager om omsorgssvigt af børn- og unge.

- Hvis ikke ønsker jeg en velbegrundet argumentation for hvorfor man ikke ønsker at ændre lovgivningen, forlanger Nivi Olsen i sit §37-spørgsmål.

Derudover vil Nivi Olsen gerne høre Naalakkersuisuts mening om oprettelse af det nuværende regler for tavshedspligt vil gavne barnets tarv.

- Det helt store problem for mig at se er, at vi dermed risikerer at udsætte barnet for et dobbelt omsorgssvigt, fordi institutionerne ikke må tale sammen og udveksle oplysninger, begrunder Nivi Olsen.

