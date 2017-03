Nivi Olsen: Forældre bør opdrages

Dårlige manerer, respektløshed og manglende disciplin.

Det præger for mange børn, mener tidligere medlem af Naalakkersuisut for uddannelse, Nivi Olsen.

- Det er frustrerende at opleve. Den dårlige opførsel går ud over både børn og voksne og deres lærere i skolen, anfører hun.

Læs: Nivi Olsen kræver betydelig forbedring af læreruddannelsen

Definition af god opvækst

Nivi Olsen – og hendes parti, Demokraterne – ser en mulig løsning på miseren, nemlig etablering af en national forældreskole, hvor vordende forældre kan lære, hvad der kendetegner et godt forældreskab, herunder at styrke forældrenes evne til at lære børnene bedre manerer.

- Hvad er problemet?

- Vi har et kæmpe opdragelsesproblem i Grønland. Der er ikke en kollektiv, national forventning til, hvordan børn skal opføre sig. Med en forældreskole kan vi få skabt fælles normer. Dels udstyre forældrene med redskaber til at klare udfordringerne i det daglige og dels give dem et mere klart billede af, hvad der definerer en god opvækst, svarer Nivi Olsen til AG.

Læs: Den gode skole eksi­sterer ikke

Læs hele artiklen i ugens udgave af AG, som du kan købe i butikkerne i dag. Du har også mulighed for at købe avisen her: