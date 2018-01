Nivi vil ikke finde sig i Kruses hemmeligheds-kræmmeri

Nivi Olsen har netop fremsendt et paragraf 37 spørgsmål, hvor hun ønsker oplyst, om det er et enigt Naalakkersuisut, der står bag beslutningen om at hemmeligholde rapporten. Hun vil også gerne vide med hvilken begrundelse i offentlighedsloven, at man mener at kunne holde rapporten tilbage.

Samfundsøkonomien

- Fiskeriet er vores klart største erhverv, og når vi i Inatsisartut sidder og behandler en omfattende ny fiskerilov, så er det vigtigt, at vi modtager alle relevante oplysninger. Vi skal træffe vidtrækkende beslutninger, der får stor betydning for samfundsøkonomien. Derfor nytter det ikke noget at Naalakkersuisut skjuler vigtige oplysninger for os, skriver Nivi Olsen i sin begrundelse for at stille paragraf 37 spørgsmålet.

Sermitsiaq.AG har erfaret, at Karl Kristian Kruse kun vil give et referat af, hvad kammeradvokaten er kommet frem til i sin vurdering af erstatningsforholdene i forbindelse med at den nye lov vil ophæve de tidsubegrænsede kvoter i fiskeriet.

Demokraterne er ikke medlem af fiskeriudvalget og kan derfor ende i en situation, hvor de i Inatsisartut, hvor loven skal vedtages, ikke aner det fulde omfang af loven og dets konsekvenser.

Kruse er tavs

Sermitsiaq.AG har i starten af december via mail spurgt Karl Kristian Kruse, hvorfor han hemmeligholder rapporten. Endnu har redaktionen ikke modtaget noget svar, selv om der er gået over en måned til at forfatte et svar.

Grønlands Erhverv er i lighed med Demokraterne stærkt kritisk over for Kruses ageren i denne sag. Organisationen har ad to omgange bedt om aktindsigt og har fået to forskellige begrundelser for, at man tilbageholder kammeradvokatens rapport.

Hvis forslaget til fiskerilov bliver vedtaget i sin oprindelige form, kan det udløse erstatningskrav, der vurderes til et større milliardbeløb, som kan få vidtrækkende konsekvenser for samfundsøkonomien.

