Nives album udkommer i Nordamerika

Det seneste album fra 'Nive and the Deer Children' udkommer i morgen i Nordamerika. Det fremgår af et opslag fra Nive Nielsen på facebook.

'Feet First', som albummet hedder, vil kunne kan købes via musiktjenesterne Spotify, Apple Music og Google Play Music i det nordamerikanske område.

- MEGET begejstret over, at vores musik nu bliver endnu mere tilgængelig i en region, der allerede har behandlet os så godt, skriver Nive Nielsen i sit opslag, hvor hun også antyder, at mere er på vej.

Samtidig afslører den højgravide kunstner, at hun arbejder på nye sange.

- Optager nye sange, måske er tre hjerne bedre end en, skriver hun med henvisning til, at hun er gravid med tvillinger.

