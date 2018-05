Niels Thomsen: Jeg havde en meget stor vrede inde i mig

Walter Turnowsky Onsdag, 02. maj 2018 - 09:20

Niels Thomsen blev Demokraternes helt store stemmemagnet ved valget, og er således en væsentlig del af forklaringen på partiets store fremgang.

Men det lå ikke nødvendigvis i kortene, at Niels Thomsen skulle blive succesrig erhvervsmand og politiker. Han beskriver sin opvækst som vanskellig, hvor han blev forfulgt og fik tæsk af andre børn.

- Jeg har gjort ting, der er mindre gode. Jeg havde en meget stor vrede inde i mig. Derfor er der handlinger, som jeg ikke er stolt af. Men så stoppede jeg op og tænkte over mit liv og kunne ikke forestille mig samme løbebane som voksen. Jeg har erkendt mine fejl og løber ikke fra ansvaret. Men erkendelsen af, at mine handlinger og den måde jeg levede på ikke var i orden - var nødvendige for at mit liv kunne ændres i en mere positiv retning, siger Niels Thomsen til AG.

