Niels Thomsen: Slut med at forgylde eks-politikere

I dag kan et medlem af Naalakkersuisut tage sin gode anorak og gå direkte over i et velbetalt, civilt job og samtidig opnå et eftervederlag på – i bedste fald – over 900.000 kroner.

Men det skal være slut i fremtiden. I hvert fald hvis det står til Demokraternes formand Niels Thomsen, skriver AG.

Han ønsker, at eftervederlaget kun fungerer som et sikkerhedsnet – eller en slags arbejdsløshedsunderstøttelse – for de politikere, som ikke har et nyt job på hånden, når de forlader Naalakkersuisut eller Inatsisartut.

Formålsløst at forgylde tidligere politikere

For de andre – dem, der straks får en ny stilling – skal indtægterne modregnes krone-for-krone i eftervederlaget.

- Vi skal ikke helt formålsløst forgylde dem, som i forvejen har sit på det tørre. Redningsveste uddeler man til dem, der må forlade et skib på åbent vand; ikke til dem, der fra skibet går i land, bemærker Niels Thomsen.

