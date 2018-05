Niels Thomsen: Jeg er klar til at tage ansvar

Sorlannguaq Petersen Tirsdag, 29. maj 2018 - 12:05

- Jeg føler, at jeg er klar til at tage det store ansvar og har viljen til det.

Sådan siger Niels Thomsen til Sermitsiaq.AG, efter Demokraternes hovedbestyrelse har indstillet ham til formandsposten på et møde i søndags.

- Partiet skal fortsætte sin udvikling, og det skal jeg stå i spidsen for, understreger han.

Formandskandidaten fremhæver, at partiet opståede som en slags protestparti og nu er udviklet sig til et stærkt parti med egen politik.

- Vi skal med vores egen vision og målsætninger for samfundet føre vores politik. Vi vil udgøre en klar opposition med mere liberalistisk udgangspunkt til de større socialistiske partier i landet, lyder det fra Niels Thomsen.

Ros til Randi

- Hvad skal forskellen være mellem dig og Randi Vestergaard Evaldsens ledelse af Demokraterne?

- For det første vil jeg gerne rose Randi (Vestergaard Evaldsen, red). Hun overtog formandsposten i en svær tid, og har sammen med partiledelsen opnået en flot fremgang. Hun skal fortsætte i hovedbestyrelsen, da vi har et godt samarbejde, siger Niels Thomsen, og fortsætter.

Mere direkte ledelse

- Jeg forestiller mig, at jeg kan komme med en mere klar ledelse inden for partiet. Det vil måske kunne mærkes udefra i form af klare visioner og målsætninger for landet. Og mere direkte ledelse.

Han understreger, at han vil fortsætte den gode stemning og samarbejde i partiet, som der har været under Randi Vestergaard Evaldsens formandskab.

Formandskandidaten for Demokraterne oplyser, at der vil komme noget mere konkret under partiets landsmøde i Ilulissat den 16. og 17. juni, hvor der vil være valg af formand.