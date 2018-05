Niels Thomsen vil gøre Demokraterne til største parti

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. maj 2018 - 08:19

Randi Vestergaard Evaldsen stopper som formand for Demokraterne.

En enig hovedbestyrelse anbefaler stemmeslugeren fra valget, Niels Thomsen som ny formand.

På et hovedbestyrelsesmøde søndag, 27. maj meddelte Randi Vestergaard Evaldsen, at hun ikke genopstiller som formand. Derimod ønsker hun at opstille som politisk næstformand ved det kommende valg.

Partiet skal holde landsmøde i Ilulissat 16. og 17. juni, og det er i den forbindelse partiet skal vælge ny formand.

Randi Vestergaard Evaldsen har været formand for Demokraterne siden begyndelsen af 2016, hvor Anda Uldum valgte at flytte til Danmark.

I den periode oplevede partiet tydelig fremgang både ved kommunevalget i 2017 og det netop overståede valg til Inatsisartut.

- Jeg er mega-stolt over det, som vi i Demokraterne har opnået under min ledelse, og jeg glæder mig så meget til at være en del af det hold, der skal videreføre succesen, men det bliver ikke som formand, skriver Randi Vestergaard Evaldsen i en pressemeddelelse.

Den afgående formand siger, at hun gør det for partiets skyld, som hun håber vil kunne bide Siumut og Inuit Ataqatigiit i haserne – og overgå dem.

- Der er nok mange, der undrer sig over min beslutning, når man tænker på det flotte valg, vi lige har haft. Men for mig kommer partiet altid i første række, og min klare vurdering er, at partiet kan vokse sig endnu større med Niels Thomsen som formand.

- Jeg tror og håber, at netop Niels Thomsen kan bringe Demokraterne i en position, hvor både IA og Siumut kan blive udfordret i forhold til, hvem der skal være landets største parti. Jeg vil til enhver tid stå bag ham og støtte ham i arbejdet.

Det var ikke mindst Niels Thomsens fortjenest, at Demokraterne gik frem fra 11,8 procent til 19,5 procent. Med det resultat i ryggen vil han knokle for, at partiet går endnu mere frem – hvis han bliver valgt.

- Nu skal jeg jo lige vælges først, og der kan jo dukke andre kandidater op inden Landsmødet, skriver han i pressemeddelelsen.

- Men når det er sagt, så er jeg indstillet på at arbejde hårdt for at leve op til den tillid som jeg har fået både fra partiets bagland og fra vælgerne. Jeg synes, at Demokraterne er inde i en god udvikling, og jeg vil kæmpe for, at fremgangen kommer til at fortsætte.

- Ingen skal være i tvivl om, at målet er at blive landets største parti, så vi kan opnå maksimal indflydelse på den politik, der skal føres, og vi kan udvikle samfundet i en positiv retning.