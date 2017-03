Nick Nielsen: Udvikl testfaciliteter for klimateknologi

Der bør udvikles testfaciliteter for klimateknologi i Sermersooq.

Det mener Inuit Ataqatigiits Nick Nielsen, der stiller op til kommunalvalget i hovedstadskommunen.

For han mener, sammen med partiet, at kommunen bør tage kontakt til en række førende producenter i miljø- og klimateknologi med henblik på at få afklaret, om der kunne være basis for at etablere testfaciliteter i Nuuk eller andre steder i Sermersooq.

Udvikling af vind- og solenergi

Og det bør ske efter kommunevalget, skriver han i en pressemeddelelse.

Han synes, det vil være spændende, hvis kommunen over en årrække kunne tilvejebringe nogle rammer for udvikling og test af den slags teknologi.

- Konkret foreslår jeg og IA, at Kommuneqarfik Sermersooq i de kommende år kan etablere kontakter med firmaer som udvikler vind- og solenergi, bølgebrydere, el-biler, pumper, byggematerialer og andet, som skal kunne bruge i arktiske egne eller modstå ekstrem vejr.

- Kunne vi som kommune bidrage til at de virksomheder fik muligheder for at teste og forfine deres produkter, så ville vi både gøre det globale klima og miljø en tjeneste – men det ville også kunne styrke vores egen innovation, vidensniveauet, styrke forskning, skabe arbejdspladser og tiltrække flere interesserede fra hele verden, lyder det fra Nick Nielsen.