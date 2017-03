Nick Nielsen til Kim: Pas dit eget

Pas du din butik, - så skal vi nok passe kommunalbestyrelsen. Det er det overordnede budskab fra IAs kandidat til kommunalbestyrelsen i Sermersooq, Nick Nielsen til Siumuts formand Kim Kielsen.

Udmeldingen kommer som en reaktion på Kim Kielsens kritik af Kommunqarfik Sermersooqs hovedsstadsstrategi, som han har kaldt et luftkastel.

Men i stedet for at kritisere andres planer, så skulle Kim Kielsen (IA) heller føre nogle egne planer ud i livet, mener Nick Nielsen (IA).

- Måske formanden for Naalakkersuisut burde koncentrere sig om at få bare ét flyvefærdigt initiativ i luften? skriver Nick Nielsen (IA) i en pressemeddelelse.

Han peger på, at Grønland er raslet ned af ranglisten for attraktive minelande, og mener, at der her ligger en oplagt opgave for Kim Kielsen (S).

- Det er patetisk at Kim Kielsen, der ellers glimrer ved sit fravær fra den offentlige debat i måneder om året, pludselig fører kommunalvalgkamp, mens hans egen regering hænger i laser og intet resultat eller flyvefærdigt initiativ kran fremvise, mener Nick Nielsen (IA).

