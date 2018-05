Ni isbjørne på en dag

Walter Turnowsky Onsdag, 23. maj 2018 - 10:21

Onsdag i sidste uge blev jagtbetjent i Ittoqqortoormiit, Erling Madsen angrebet af en isbjørn. Han havde forsøgt at skræmme den væk fra byen med riffelskud, men pludselig begyndte bjørnen fra 20 meters afstand at løbe direkte imod ham.

- Jeg har aldrig været ud for noget lignende. Jeg har oplevet lidt af hvert med isbjørne, men aldrig noget som dette, siger den erfarne jagtbetjent til Sermitsiaq.AG.

Mange bjørne i år

Det er allerede anden gang i år, at der er en isbjørn, der går til angreb ved Ittoqqortoormiit. I januar angreb en bjørn ved Kap Tobin. Før det er det flere årtier siden, at et menneske er blevet angrebet af bjørn ved Ittoqqortoormiit.

- Der har været usædvanligt mange bjørne i denne sæson. En dag så vi ni bjørne ude ved iskanten, men da var kvoten brugt op, så fangerne måtte ikke skyde dem, siger Erling Madsen.

Ittoqqortoormiit har en kvote på 35 bjørne, der starter 1. januar. Allerede i april var kvoten brugt op, hvilket i sig selv illustrerer, hvor det store antal bjørne, der søger mod byen.

- Vi har haft flere storme i år, og der betyder, at isen er brudt, så fastisen har været meget smal.

- Det betyder så, at bjørnene kommer tæt på byen og kan lugte den – især dumpen - og begynder at søge derhen, forklarer Erling Madsen.

Det er så hans opgave, at få jaget bjørnen ud af byen igen.

- Heldigvis flygter de fleste, når de ser et menneske, eller senest når jeg afgiver et riffelskud.

Stadig flere bjørne

Men nogle af bjørnene vender tilbage næste dag, og så må jagtbetjenten afsted igen. I langt de fleste tilfælde lykkedes det til sidste at skræmme isbjørnen væk.

- Der er dog enkelte, der vænner sig til mennesker, og så må jeg bede Departementet for Fiskeri og Fangst om tilladelse til at nedlægge bjørnen.

Fra august til november sidste år registrerede Erling Madsen 22 problem-isbjørn ved Ittoqqortoormiit. Den sidste nedlagde han i november.

- Jeg syntes det bliver værre år for år, siger han.

Perioden, hvor bjørnene søger ind mod byen, bliver ligeledes længere. Tidligere holdt det som regel op i oktober, når havet frøs til. Men det bliver stadig senere.

- Folk i byen er naturligvis ængstelige – især når det gælder børnene.

- Mange går helst ikke ude om aftenen og om natten. Specielt når der er en bjørn, der vender tilbage, gør det folk utrygge, siger Erling Madsen.