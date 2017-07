Netværksproblemer hos Tele-Post er blevet fikset

Søndag morgen og formiddag har der været netværksproblemer hos Tele-Post. Det har betydet, at der kan have været udfald hos deres kunder.

Tele-Post gør dog opmærksom på, at man har fundet ud af, hvad problemet skyldes og man satser på, at problemet nu er blevet ryddet af vejen.

- Der har været fejlsøgning og fejlretning i gang og problemerne skulle nu være løst. Hvis der er nogen der fortsat skulle opleve udfald opfordrer vi kunderne til at genstarte modem. Vi beklager for gener der måtte havde været for vores kunder, udtaler Teknik og IT direktør Jonas Hasselriis.