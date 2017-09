Nettet driller: Det er på grund af søkabelreparation

- Vi er i fuld gang med en nødvendig søkabelreparation på søkablet fra Qaqortoq til Island. Dette påvirker nu internetkunder syd for Nuuk.

Det skriver teleselskabet Tele-Post i en pressemeddelelse.

- Planen var, at vores kunder ikke ville blive ramt. Dette har vi dog desværre ikke kunne undgå. Vi beklager meget for de gener det har for vores kunder syd for Nuuk, siger Teknik og IT-direktør i Tele-Post, Jonas Hasselriis, i en pressemeddelelse.

Lavere hastigheder og begrænsninger

Den langsomme internetforbindelse skyldes, at internettrafikken er rykket over på radiokæden, hvilket har vist sig at overbelaste radiokæden. Det betyder, at kunderne vil opleve lavere hastigheder og begrænsninger ved brug af internet, for eksempel ved streaming.

- Ifølge planen vil reparationen køre frem til den 20. september og derfor vil kunderne syd for Nuuk mærke forringelsen på internetkapaciteten i denne periode, lyder det fra Tele-Post.