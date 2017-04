Neriuffik mangler frivillige

Tanker om udsigten til at slutte livet med uhelbredelig sygdom og måske med store smerter. Og hvad sker der med pårørende...

Kræftramte og deres pårørende går rundt med tunge tanker når den frygtede sygdom rammer. Og i Nuuk får Neriuffik henvendelser af 50 nye kræftramte hvert år, der har brug for at læsse af med de tunge tanker sygdommen bringer med sig.

- Men vi måtte sætte vores samtaler med kræftramte og deres pårørende i bero i marts, fordi jeg var den eneste person i vores forening, der har taget et kursus som samtaleperson, fordi andre valgte at stoppe. Det blev simpelthen for voldsomt med at være eneste samtaleperson, når man ikke kan læsse af på andre. Man har tavshedspligt som samtaleperson, så jeg kan ikke bare læsse af til hvilken som helst person, siger formanden for Neriuffik Nuuk, Birthe Kielsen.

Det var også med stor beklagelse at hun måtte anbefale overfor de andre i bestyrelsen i Neriuffik, at samtalerne, der skete en gang om måneden skulle indstilles på ubestemt tid.

