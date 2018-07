Neqi A/S smider op mod 50 tons kartofler ud

Redaktionen Torsdag, 19. juli 2018 - 12:21

Fungerende driftsleder i Neqi A/S, Knud Albrechtsen, forklarer til Sermitsiaq.AG, at kartoflerne er høstet i august og september sidste år af kartoffelavlerne i Sydgrønland og er opkøbt af Neqi A/S med henblik på videresalg til butikkerne rundt omkring i landet.

- Kartoflerne er restpartier fra sidste år som vi ikke har kunnet afsætte hos butikkerne. Og vi er meget kede af, at vi må smide dem ud, siger Knud Albrechtsen.

En anonym borger i Narsaq undrer sig over at Neqi A/S smider kartoflerne ud.

- Kan kartoflerne ikke produceres som kartoffelskiver, franske kartofler eller kartoffelbåde, spørger denne anonyme borger.

Nej, lyder svaret fra Neqi A/S.

- Kartoflerne er fra sidste års høst og er nu uspiselige og rådne, siger Knud Albrechtsen.

Grønland i mporterer 1.500 tons kartofler om året

Neqi A/S opkøbte sidste år op mod 110 tons kartofler af sydgrønlandske kartoffelavlere, hvor kun halvdelen af den opkøbte parti er blevet videresolgt hos de grønlandske butikker, selvom landet importerer 1.500 tons kartofler om året.

- Vi har ellers sat et mål om, at vi gerne vil nå at opkøbe op mod 300 tons kartofler af sydgrønlandske kartoffelavlere, men så længe butikkerne ikke ændrer deres indkøbsvaner, så er vores økologiske kartofler desværre svære at afsætte, siger han.

Knud Albrechtsen fortæller desuden at det er for andet år, at Neqi A/S smider ikke videresolgte kartofler ud. Sidste års udsmidning var dog mindre, da opkøbet af kartofler forrige år har været mindre.