Nekrolog: En visionær iværksætter

Redaktionen Søndag, 09. december 2018 - 13:13

En visionær iværksætter, hvis plads bliver svær at erstatte

Det sendte chokbølger gennem Polar Seafood, da meddelelsen om Anders Brøns’ tragiske dødsfald blev kendt. Det er både en menneskelig tragedie og et kolossalt stort tab. Ikke alene for virksomheden og fiskerierhvervet, men for Grønland. Anders Brøns var om nogen drivkraften og inspiratoren bag det selskab, der er hans livsværk, og hvor han lige til sin alt for tidlige død var den strategiske kraft.

Anders Brøns stammede fra bygden Arsuk, hvor hans forældre drev en købmandsbutik. Han klarede sig godt i skolen og kom på realskole i Nuuk. Derefter gik turen tilbage til hjembygden for at stå i lære i forældrenes butik. Meningen var, at sønnen skulle overtage butikken. Han tog derfor en butiksuddannelse, men da der i 1970erne var muligheder for at tjene penge på at fiske laks, torsk og hellefisk, gik købmandssønnen med succes ind i det fiskerierhverv, som han allerede var fascineret af som barn i Arsuk. Sammen med en anden iværksætter, Hans Pavia Egede, etablerede Anders Brøns i 1984 det, der i dag er Polar Seafood, hvor også hans mangeårige partner, Jens Salling, er en af hovedfigurerne.

Grønlands erhvervsliv og iværksætterkultur har brug for rollemodeller. En sådan var Anders Brøns. En uudtømmelig kilde, vi alle kunne hente inspiration fra. Og gjorde det flittigt. Naturligvis var han først og fremmest et symbol på, hvordan der kan skabes udvikling i fiskeriet, men hans indsats satte sig også spor i resten af erhvervslivet. Som bestyrelsesmedlem i mange sammenhænge og som engageret deltager i organisationsarbejde. Han vil i mange år stå som et eksempel på, at flid, ordholdenhed og mod giver resultater.

Med sit behagelige væsen var Anders ikke bare en dybt respekteret erhvervsmand, men også en mand med store sociale kompetencer og menneskelige egenskaber. Det kan hans venner og samarbejdspartnere give utallige eksempler på.

Hans interesser spændte vidt. Fra et ivrigt engagement i det grønlandske samfund til et mangeårigt liv i fodbold, hvor han ikke mindst var kendt som en loyal fan af hjerteklubben Manchester United. Med til billedet hører også, at han var den drivende kraft bag en kortklub, hvor legebarnet i ham kom til udfoldelse.

Den livslange fascination af livet på havet kom ikke kun til udtryk i den professionelle del af hans tilværelse. Anders elskede at sejle - i Grønland, i Danmark eller under sydlige himmelstrøg i Middelhavet. Og allerhelst sammen med børn, familie og venner.

Anders Brøns var en personlighed, det er vanskeligt at forestille sig ikke længere er iblandt os. Han vil derfor blive stærkt savnet af medarbejdere, samarbejdspartnere og venner.

Her i sorgens stund år vores tanker først og fremmest til Anders’ samlever, børn og øvrige familie. Men også i hele Polar Seafoods organisation efterlader han sig et kolossalt tomrum. Hans indsats vil aldrig blive glemt.

Æret være Anders Brøns’ minde.

På bestyrelsens og medarbejdernes vegne

Henrik Leth

Bestyrelsesformand i Polar Seafood

Redaktionen har samlet artikler om Anders Brøns: Få overblikket her