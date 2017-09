Nedsat mobildækning i Narsaq

I forbindelse med udbedring af en fejl på den ene af mobilantennerne i Narsaq vil der tirsdag og onsdag i denne uge, forekomme nedsat mobildækning i dele af byen. Det oplyser Tele-Post i en pressemeddelelse.

- Reparationen, regner vi med, vil forbedre mobilsignalet i byen, lyder det fra selskabet.

Beklager

- Tele-Post beklager for de gener det må få for vores kunder i Narsaq, og gør hvad vi kan for at begrænse tidsrummet med reparationer.

